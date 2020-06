Chatou : une piste cyclable, créée pendant le confinement, supprimée en raison des bouchons qu'elle occasionne

En Île-de-France, pendant le confinement, on a vu fleurir un peu partout des dizaines de kilomètres de pistes cyclables, pour permettre aux Franciliens de privilégier le vélo plutôt que les transports en commun.

Si certaines villes, comme à Pantin (Seine-Saint-Denis), ne se passent plus de ces "coronapistes", ce n'est pas le cas partout. A Chatou, dans les Yvelines, le maire divers droite (DVD) Eric Duchemin a même supprimé la piste cyclable provisoire de deux kilomètres, sur la D186, qui permettait de rejoindre La Défense (Hauts-de-Seine). Il explique sa décision sur France Bleu Paris ce lundi 8 juin.

"Il y avait des bouchons du matin au soir"

"Je ne suis absolument pas hostile au vélo ni aux pistes cyclables, insiste en préambule Eric Dumoulin. Nous avons _45.000 véhicules par jour sur le pont de Chatou_, nous sommes le marche-pied d'une grosse partie de la banlieue ouest vers la Défense. De ce fait, le trafic qui est à 90 % un trafic de transit, est extrêmement dense. Et même en ayant 20 à 30% de ce trafic, cette piste cyclable, qui neutralisait une des deux voies, saturait totalement la circulation."

"Il y avait donc des bouchons de 7h30 le matin jusqu'à 20h30 le soir, détaille le maire DVD de Chatou. Cela devenait insupportable pour les habitants. Et surtout, on avait quasiment pas de vélo sur cette fameuse piste cyclable. "

"Réfléchir à des pistes construites"

Eric Duchemin ne s'oppose néanmoins pas à la création de pistes cyclables plus pérennes sur sa commune. "'Il faudra réfléchir, avec la communauté de communes, à des pistes construites. On a un grand plan vélo qui va dans ce sens. _Ce qui était gênant avec cette piste provisoire_, c'était ce côté "à la hussarde". Cela posait des problèmes de pollution avec les voitures à l'arrêt, des problème de sécurité entre les vélos qui ne voulaient pas emprunter cette voie et les livraisons."

"Cette décision, qui dans l'esprit est plutôt bonne, s'est révélée extrêmement difficile à appliquer. Comme quoi l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions", conclut Eric Duchemin.