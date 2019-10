Bourges : une pétition demande la création d'une bretelle de sortie d'autoroute pour fluidifier le trafic

Bourges, France

Un enjeu de sécurité routière, une question d'écologie et la crainte de conséquences sur l'activité économique. Les motifs sont nombreux pour justifier la pétition lancée par les maires de plusieurs villes de la communauté de communes FerCher FerCher - Pays Florentais. Ils réclament la création d'une bretelle de sortie supplémentaire à l'échangeur de Bourges, sur l'autoroute A71.

Actuellement, dans le sens Paris-province, la sortie nous dirige uniquement vers le nord de l'autoroute. Puis, après le péage, on débouche sur un rond-point. Ce que demandent les élus, c'est qu'une bretelle permette de sortir aussi vers le sud de l'autoroute. Cela permettrait de fluidifier le trafic. Car la circulation est parfois très dense aux heures de pointe.

Un frein pour l'attractivité des entreprises dans la zone ?

"Il y a des voitures qui ne sont pas seulement sur la bretelle de sortie mais aussi sur les voies de circulation. Parfois, il y a des files de plusieurs kilomètres. C'est très dangereux, en plus de créer de la pollution", explique Yvon Beuchon, maire de La Chapelle Saint-Ursin. Pour l'instant, il n'y a jamais eu d'accidents heureusement. "Quand on roule en venant de Vierzon, on ne s'attend pas à avoir des bouchons. Et d'un coup, il y a un ralentissement. C'est invraisemblable", poursuit l'élu.

On n'est pas dans l'affrontement contre le département du Cher, c'est une question de bon sens"

Les maires aimeraient trouver une solution rapidement. Car le secteur autour du péage de Bourges est propice à l'installation de nouvelles entreprises et de bases logistiques. L'association BeSud, qui regroupe un peu plus de 70 entreprises dans la zone, se joint d'ailleurs à la demande des élus. "Ça ne donne pas une bonne image", constate Christophe Préel, vice-président de l'association. "Lorsque les entreprises s'installent à Bourges et en province, ça n'est pas pour retrouver les problématiques de la région parisienne", ajoute-t-il.

Selon lui, cette situation est "un frein. Des entreprises sont réticentes quand elles voient ça. Si les bouchons continuent toutes les semaines, à un moment donné, elles vont chercher un développement ailleurs".