Cher : le département recherche des conducteurs pour améliorer l'état de ses routes

300 conducteurs utilisent déjà Anaïs dans le Cher, c'est le nom de ce service numérique, mais il en faudrait trois fois plus. Anaïs vise à repérer plus facilement les zones de " presque accident ". Ce boitier va enregistrer tous vos petits écarts au volant : " Cela peut être des déports latéraux " détaille Guillaume Bertrand, chef de produits Mobility chez Colas. " Cela peut être des freinages d'urgence, ou des différentiels d'allure qui induisent des effets de surprise. Des informations qui ne sont jamais portées à la connaissance du gestionnaire, alors que là avec la remontée automatisée et de manière statistique, il a la preuve qu'à certains endroits, des événements se produisent."

Anaïs est conçue par le groupe de travaux routiers Colas © Radio France - Michel Benoit

Les informations sont transmises via votre portable et une application lancée par Michelin (Michelin Driving Data to Intelligence, DDI) , rendues anonymes pour être analysées. Depuis le lancement de ce service en mai dernier dans le Cher, soixante points sensibles ont été repérés par la récurrence des événements. Des données qui viennent compléter le travail des patrouilleurs. Ils surveillent déjà l'état des routes mais ne peuvent pas tout repérer reconnait Laurent Richard, chef du service routes au département du Cher : " Il y a des patrouilles régulières mais on passe à côté de certains accidents matériels par exemple. On retrouve parfois des morceaux de plastique, de pare-choc ou on découvre des panneaux ou de la signalétique abîmés, sans en savoir la cause précise. Anaïs nous fera remonter aussi des comportements de nuit, ou par temps de pluie, qu'on n'a pas identifiés. On pourra ensuite remédier aux situations à risque. Cela peut consister en un renforcement de la signalisation, ou améliorer l'élagage de la végétation. On doit par exemple pousser les analyses sur un carrefour qui nous est apparu à problème à certaines heures. "

Daniel Fourré, vice-président chargé des routes au conseil départemental du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Le département va quand même débourser 100.000 euros par an pour s'abonner à ce service. Une somme à relativiser pour Daniel Fourré, vice-président chargé des routes : " L'investissement sur la voirie du Cher et ses 4.600 km de routes, c'est 23 millions d'euros par an. Anaïs représente une somme certes importante, mais sans commune mesure et la sécurité n'a pas de prix." Le Cher est le 2eme département de France à recourir à ce service Anaïs, après l'Eure et Loir.