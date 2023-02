Cher : le déploiement de 75 nouvelles bornes pour véhicules électriques à l'étude

Le syndicat de l'énergie du Cher compte investir 1,1 million d'euros d'ici 2026 pour moderniser et développer son réseau de bornes. Le nouveau schéma départemental sera présenté à l'automne. Le Cher fut l'un des précurseurs dans ce domaine, en France, mais le réseau a aujourd'hui vieilli : "On avait à peu près 100 points de recharge sur le département " détaille Philippe Moisson, président du syndicat de l'énergie du Cher . " Une borne tous les vingt kilomètres environ. Les premières estimations des besoins supplémentaires sont entre 70 et 80 bornes, en intégrant également les investissements du privé. Le Saint-Amandois, n'en avait pas eu pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas. On en a déjà mis deux à Saint-Amand-Montrond. Il y en a encore quatre ou cinq en projet. Il faut mailler l'intégralité du territoire du Cher. Le rôle d'une collectivité comme le syndicat de l'énergie, c'est de faire en sorte que tout un chacun, y compris en secteur rural, puisse bénéficier du progrès. On envisage notamment d'implanter des nouvelles bornes devant les grands sites touristiques du département."

Philippe Moisson, président du syndicat de l'énergie du Cher © Radio France - Michel Benoit

Les première bornes sont apparues dès 2015 dans le Cher. Des bornes qui ont vieilli et qu'il faut donc moderniser, notamment pour que leur disponibilité apparaisse mieux sur les cartes de réservation : " On ne remplace pas forcément l'intégralité d'une borne. On est plutôt sur le remplacement de certains composants qui sont à l'intérieur " précise Stéphanie Ahond, ingénieure au syndicat de l'énergie du Cher. " Cela permet aux bornes actuelles d'utiliser les nouveaux langages informatiques et les nouveaux systèmes de téléphonie, pour permettre la stabilité des informations sur les systèmes de supervision et les sites internet permettant de repérer et réserver les bornes sur le territoire."

Le syndicat de l'énergie du Cher s'est associé au réseau Modulo pour la gestion de son parc de bornes. - SDE18

Se pose aussi la question des super-chargeurs qui permettent une recharge complète en 20 minutes. Efficace mais beaucoup plus onéreux : environ 40.000 euros alors qu'un modèle standard coûte 7.000 euros : " Il est possible qu'on mette des bornes de puissance supérieure à celles qu'on a actuellement " ajoute Stéphanie Ahond. " Mais pas forcément partout. Ce n'est pas utile pour tout le monde. Les personnes qui rechargent leur véhicule chez elles la nuit, n'ont pas forcément besoin d'avoir des puissances énormes délivrées pour recharger en journée. C'est plutôt utile pour les personnes en itinérance qui font de longs parcours. "

Chaque borne publique coûte 910 euros par an à la collectivité locale (commune ou communauté de communes) pour son entretien. Modulo, qui gère, le réseau public du Cher, facture également les réparations supplémentaires. Le syndicat de l'énergie lui verse en outre une redevance de 200.000 euros par an. Les pleins sont également plus chers depuis le début de l'année à cause de la hausse du prix de l'électricité.