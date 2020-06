Cher : pas de retour au 90 km/h avant l'été

Et ce n'est pas un petit travail : il faut disposer environ 600 panneaux, auxquels s'ajoutent 400 panonceaux de rappel. La facture est de 100.000 euros pour le département. Le président du conseil départemental du Cher, Michel Autissier, est un peu amer face à cette dépense : " Certains diront qu'on a dépensé 100.000 euros pour remettre le 90 km/h. On pourrait aussi dire qu'on aurait pu s'abstenir de tout cela. Il n'y aurait pas eu toute cette bagarre entre les pro et anti 80 km/h. On aurait éviter certains effets pervers sur la ruralité et les procès d'intention si on avait eu la bonne grâce d'interroger les gens concernés, en amont, et pas en aval de la décision. Il aurait fallu recueillir l'avis des gens de proximité, et ne pas se contenter de décider dans un cabinet parisien, pas toujours au fait de ce qu'il se passe dans nos territoires de province. Le Covid, d'ailleurs, a révélé une fois de plus le rôle indispensable du département, de la proximité et de la gestion des crises, sur le terrain. "

Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Un peu plus de 400 km de routes départementales vont repasser à 90 km/h dans le Cher. Deux ans après son instauration, le 80 km/h n'a toujours pas convaincu tous les automobilistes : " Je crois que tout le monde continue de rouler à 90 km/h, estime cette conductrice. Tout ce que le 80 a changé, c'est qu'on peut se prendre plus de prunes ! " La départementale 2076, Bourges / Sancoins et la 940 St-Amand-Montrond / Bourges seront les deux premières routes à repasser à 90 km / h. Les autres suivront dans l'été : 427 km de départementales sur lesquelles il faut installer des panneaux 90 km/h : " La norme reste le 80 km, explique Michel Autissier. Il faut donc installer des panneaux 90, là où on déroge. On a privilégié les routes où il existe déjà des aires de dépassement à 90 km/h pour instaurer une certaine continuité." Environ un millier de panneaux à poser dont des 80 km/h sur les routes adjacentes, quand vous quittez une route à 90... Et il faut obtenir l'autorisation administrative pour chaque panneau ! Beaucoup de paperasse pour pas grand chose. Et des automobilistes qui devront bien ouvrir les yeux : " 50, 70, 80 ou 90 : on va s'y perdre ! prévient ce retraité. Enfin, c'est la France, dans toute sa splendeur ! "