Cherbourg - BNG : la rue du Val-de-Saire en chantier pour un an, inquiétude des riverains et commerçants

Une vingtaine de riverains et commerçants ont participé à une réunion de présentation des travaux rue du Val de Saire dans le cadre du chantier BNG

Six nouvelles zones de chantier vont s'ouvrir dans les prochaines semaines à Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre des travaux du Bus Nouvelle Génération (BNG). Cela concerne notamment la rue Gambette à Equeurdreville, mais aussi la rue du Val-de-Saire qui relie les communes déléguées de Tourlaville et Cherbourg-Octeville. Pour ce secteur, les barrières de chantier seront installées à partir du 6 février. Les travaux dureront 12 mois. Une réunion de présentation se tenait ce mardi soir. Une vingtaine de commerçants et riverains, souvent inquiets, étaient présents.

ⓘ Publicité

Un an de travaux... en deux temps

A partir du mois de février débuteront les travaux de réfection et de sécurisation du réseau en eau potable et des réseaux d’assainissement. Il s'agit de la dernière tranche de renouvellement du réseau d'eau sur cet axe. Les élus ont programmé sa réalisation en même temps que le chantier BNG pour ne pas avoir à retoucher à la chaussée après l'arrivée du Bus Nouvelle Génération. Les travaux du BNG rue du Val-de-Saire seront ensuite menés de mai 2023 à février 2024.

Pendant la durée des travaux, la circulation se fera en sens unique dans la rue du Val-de-Saire, dans le sens Tourlaville-Cherbourg-Octeville. Une déviation pour les véhicules venant de Cherbourg se fera par le boulevard maritime jusqu'en mai 2023, puis via l’avenue Carnot.

L'accès à l’hôpital et aux urgences sera préservé.

Des commerçants et des riverains inquiets

Même si l'accès aux commerces reste maintenu pendant la durée des travaux, les commerçants sont inquiets. "Il y aura des tranchées devant, je vais perdre toute ma clientèle de passage", se désespère Sylvain Palengat le gérant d'une supérette rue du Val de Saire. Benoît Lohier qui tient un bar-tabac prévoit "entre 30 et 40% de baisse de chiffre d'affaires. Après deux années de Covid, maintenant un an de travaux... On va compter les morts à la fin du chantier".

L'Agglomération du Cotentin rappelle qu'une commission d'indemnisation est en place pour aider les commerçants. Elle permet "d'indemniser les commerçants qui en font la demande si leur marge brute diminue de plus de 15%".

Serge, qui habite devant l'une des stations du futur BNG, redoute lui les nuisances sonores avec des bus qui s'arrêteront sous ses fenêtres toutes les dix minutes aux heures de pointe. "On souhaite qu'ils prennent en compte ces nuisances pour nous aider peut-être à améliorer nos habitats ou mettre en place des systèmes dans les abris-bus pour amoindrir le bruit, mais on ne nous répond pas".