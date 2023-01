Cherbourg – Chantier Bus Nouvelle Génération : encore « six ou sept mois difficiles »

Le chantier du Bus Nouvelle Génération (BNG) ne passe pas inaperçu à Cherbourg-en-Cotentin. Débutés le 5 septembre 2022, les travaux vont s’accélérer en ce début d’année 2023 avec l’ouverture de nouvelles zones de chantier dans les prochaines semaines.

Janvier – Février : nouveaux chantiers à l’est et à l’ouest de Cherbourg-en-Cotentin

Secteur Gambetta (Equeurdreville-Hainneville)

Ce mois de janvier marquera l’ouverture d’un nouveau chantier, celui du secteur Gambetta sur la commune déléguée d’Equeurdreville. Riverains et commerçants sont d’ailleurs conviés ce mardi soir à 20h00 à la maison de quartier Le Cétici à un « café rencontres » pour en savoir plus sur les futurs aménagements et le planning du chantier.

Secteur Val de Saire

A la fin du mois de janvier ou avec un léger décalage début février, ce sera l’ouverture du chantier du secteur de la rue du Val de Saire à l’Est de Cherbourg-En-Cotentin.

Une rencontre avec les riverains et commerçants est prévue le mardi 10 janvier à 20h00 à la Maison Françoise Giroud.

Mars- Avril : fouilles archéologiques

A la fin du premier trimestre 2023 seront lancées des fouilles archéologiques sur les secteurs du pont-tournant, quai Calligny et Napoléon.

C’est également dans ce premier semestre que débuteront les plantations d’arbres et de massifs sur les secteurs de Chantereyne, de la gare et Anjou (quartier des Provinces).

« Les nouvelles zones de chantier vont contraindre de nouveau la circulation »

Les travaux qui débuteront en ce début d’année risquent de compliquer encore un peu plus la circulation dans Cherbourg-en-Cotentin. « Globalement, même si la circulation reste difficile aux heures de pointe, des habitudes nouvelles ont été prises. Et c’est pour cette raison que nous ouvrons de nouvelles zones de chantier. Elles vont contraindre de nouveau, il faut en avoir conscience, la circulation. Nous avons ces 6 ou 7 mois difficiles avant de commencer à voir le bout du tunnel à partir de l’automne », explique Arnaud Catherine, vice-président de l'Agglo du Cotentin en charge des mobilités.

Lors du second semestre 2023, plusieurs livraisons sont attendues : le nouveau quai Alexandre III et la nouvelle avenue Carnot. Les secteurs de l’Arsenal, de la Bucaille et de Chantereyne devraient aussi êtres livrés comme une bonne partie des 34 stations des deux lignes principales qui connaissent des aménagements.

La fin du chantier BNG est programmé pour avril 2024.