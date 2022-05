Cherbourg : des associations d'usagers du rail normand réclament une réduction à cause de travaux SNCF

Des travaux sur les rails sont prévus en région parisienne cet été et ils auront des conséquences sur le trafic normand. Deux associations d'usagers du train réclament le 19 mai, auprès de la SNCF et de la Région, une réduction de moitié pour les abonnés sur cette période.

L'UDUPC et l'ADURN, deux associations d'usagers du rail normand demandent une réduction de moitié pour les abonnés sur la période estivale. Cette réclamation est faite, le 19 mai, à la SNCF et à la Région en lien avec la "forte dégradation des conditions de transports" qui s'annoncent en juillet et août. A cause de travaux en région parisienne, les trajets seront plus longs, certains trains supprimés ou décalés, notamment entre Paris et Cherbourg.