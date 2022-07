Dès ce jeudi 7 juillet, vous pourrez vous déplacer dans les rues de Cherbourg-en-Cotentin à vélo ou trottinette électriques, accessibles en libre-service via l'application Bird. 155 stations sont prévues dans les cinq communes déléguées.

Cherbourg-en-Cotentin : des trottinettes et vélos électriques en libre-service dès jeudi

500 trottinettes et 500 vélos électriques Bird vont être à la disposition des touristes et habitants de Cherbourg-en-Cotentin dès ce jeudi 7 juillet.

Ils débarquent à Cherbourg-en-Cotentin ! 500 vélos et 500 trottinettes électriques seront accessibles en libre-service dès ce jeudi. La ville, qui veut développer ces mobilités douces, a fait appel à l'entreprise Bird comme opérateur du service.

Comment ça fonctionne ?

Pour louer un vélo ou une trottinette, vous devez d'abord avoir téléchargé l'application Bird et renseigné votre mode de paiement (carte bancaire ou PayPal). Il vous suffit ensuite de scanner le QR code du véhicule choisi pour l'activer. Et c'est parti !

Où circuler et où stationner ?

Vous pouvez circuler sur l'ensemble des cinq communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin (Cherbourg-Octeville, Tourlaville, Équeurdreville-Hainneville, Querqueville et La Glacerie), à l'exception des cimetières et des parcs. C'est la zone de circulation des appareils Bird la plus étendue en France, avec Marseille !

Une fois votre trajet effectué, vous devez stationner le vélo ou la trottinette sur une aire de stationnement et pas en-dehors, sinon le compteur continue de tourner. Il en existe 155 sur toute la zone, matérialisées au sol par un pictogramme représentant un vélo et une trottinette.

155 aires de stationnement sont réparties dans les cinq communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin. - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Combien ça coûte ?

Dès que vous déverrouillerez un vélo ou une trottinette, vous paierez 1€. A cela s'ajoute le prix du temps de l'utilisation, soit 14 centimes par minute. C'est automatiquement prélevé depuis l'application. Il existe également un système d'abonnement.

Quelles mesures de sécurité routière ?

Le port du casque n'est pas obligatoire, mais recommandé. Vous devez rouler uniquement sur les 40 kilomètres de pistes cyclables de la ville ou sur les routes, mais interdiction de circuler sur les trottoirs. Les policiers municipaux veilleront à ce respect du code de la route, assure la municipalité.

Par ailleurs, chaque vélo et trottinette est géolocalisée en temps réel. Ce qui permet également de les contrôler à distance. Dans les zones piétonnes, la vitesse passe ainsi automatiquement à 3 km/h. Hors-zone, les appareils s'arrêtent et autrement, ils ne peuvent excéder 20 km/h dans toute la ville. L'objectif étant d'éviter les accidents, comme celui qui a coûté la vie à un garçon de cinq ans et demi à Nice, la semaine dernière.

Les élus de la ville (Arnaud Catherine et Benoît Arrivé au centre) lors de la présentation des vélos et trottinettes Bird, gérés par Antoine Picron (à droite). © Radio France - Chloé Martin

Comment est gérée la flotte ?

C'est l'association Fil & Terre qui est chargée de l'entretien des 500 vélos et 500 trottinettes. Elle pourra suivre à distance leur niveau de batterie et venir les remplacer quand c'est nécessaire, les batteries ayant une autonomie de 40 km.

Grâce à la localisation, l'association déplacera les vélos et trottinettes d'une station à l'autre pour qu'ils soient répartis sur toutes les aires de stationnement. Enfin, comme il s'agit d'une expérimentation d'un an, renouvelable, la mairie se réserve le droit d'arrêter le système si trop d'infractions ou d'incivilités sont constatées.