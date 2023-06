Cherbourg-en-Cotentin reconduit les trottinettes et vélos électriques en libre-service dans la ville

Les trottinettes et vélos Bird seront encore là un an de plus à Cherbourg-en-Cotentin

La ville de Cherbourg-en-Cotentin va prolonger les 500 trottinettes et 200 vélos électriques en libre-service lancés il y a quasiment un an dans la ville . Le bilan de cette première année d'expérimentation est qualifié de "très positif" par Arnaud Catherine, adjoint en charge des mobilités. "On compte 265.000 voyages en moins d'un an d'exercice soit 24.000 voyages par mois ce qui est considérable." 184 stations sont réparties dans toute la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

ⓘ Publicité

Le civisme des cherbourgeois salué

L'entreprise Bird qui opère ce service à Cherbourg est également présente dans d'autres villes françaises et européennes. Au jeu de la comparaison, les usagers cherbourgeois seraient bien plus respectueux du matériel que d'autres.

"La société Bird a parfois du mal à comprendre qu'il y ait autant de savoir-vivre à Cherbourg par rapport à d'autres villes, puisque 98% des trottinettes ou vélos terminent dans leur station ou à proximité", explique Arnaud Catherine.

Cherbourg se distingue aussi par un fort taux d'abonnement des utilisateurs du service : autour de 30%, soit le taux le plus élevé au niveau national. "Certains employeurs ont pris une part de l'abonnement, ce qui fait que ce moyen de déplacement devient complètement compétitif", poursuit l'adjoint en charge des mobilités.

Bird continuera d'opérer le service

Malgré des interrogations sur la santé financière de la société, l'entreprise Bird continuera d'opérer le service pendant au moins un an de plus. "Nous leur avons demandé s'ils pouvaient nous garantir la continuité du service quoi qu'il arrive sur l'année à venir", assure Arnaud Catherine. "Ils nous affirment qu'ils sont en mesure de le faire sur Cherbourg, et même particulièrement sur Cherbourg, qui reste leur réseau de référence."