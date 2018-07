Cherbourg, France

Plusieurs rues de Cherbourg-en-Cotentin vont être rénovées cet été. Le plus gros chantier concerne la rue du Val de Saire, une partie des caniveaux doit être refaite ainsi que l'enrobé de la chaussée. Les travaux vont se dérouler en deux phases.

La première phase se déroulera du 9 au 22 juillet. Pendant cette période, la rue du Val de Saire sera barrée depuis Tourlaville en direction de Cherbourg, entre la rue d'Inkermann et la rue du Bois.

La rue du Val de Saire sera en travaux du 9 juillet au 3 août.

Du 23 juillet au 3 août, place à la deuxième phase du chantier. La rue du Val de Saire sera barrée dans les deux sens de circulation, toujours entre la rue d'Inkermann et la rue du Bois, sauf ponctuellement entre 8 h et 9 h pour les camions de livraison. Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux.

Pendant toute la durée du chantier l'accès à la rue d'Inkermann sera barré depuis la rue du Val de Saire. Le stationnement sera interdit rue de la Bretonnière, entre la rue Malakoff et la rue Dom Pedro.

Du 27 août au 3 septembre, ça sera au tour de l'Impasse du Faubourg à Cherbourg-Octeville d'être en chantier. La rue sera barrée pendant la durée des travaux.

Des travaux d'entretien de la chaussée sont aussi prévus entre le 23 juillet et le 3 août. La rue des Marsouins et de la Bâte à Tourlaville; la rue de Bel Air à La Glacerie ; la rue du Val de Loire, Saint Gilles et le chemin du Bel Hamelin à Cherbourg Octeville; la rue des Gains et du Général Leclerc à Querqueville ainsi que la rue des Haizes à Equeurdreville-Hainneville.