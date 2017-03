Cherbourg : nouvelles perturbations sur le réseau de bus jeudi dès 6 heures

Si vous habitez l'agglomération de Cherbourg et que vous prenez les transports en commun, il va falloir vous organiser : les organisations syndicales de Kéolis, qui gère le réseau de bus à Cherbourg, ont décidé de poursuivre le mouvement de grève. Aucun bus ne circulera jeudi matin.

"Nous allons bloquer le dépôt de bus à Tourlaville dès 6 heures du matin jeudi. Plus aucun bus ne pourra sortir ni circuler", a prévenu ce mercredi Cyril Léger, délégué syndical CGT de Kéolis, qui gère le réseau de bus dans l'agglomération cherbourgeoise.

Les deux syndicats (CGT et UNSA) ont décidé de durcir leur mouvement social qui dure depuis lundi. Plus de 80% des salariés sont en grève pour réclamer une hausse des salaires.

Les représentants syndicaux doivent être reçus par la direction jeudi à 9 heures. "On va maintenir le blocage dans la matinée. Si on parvient à un accord, avec la direction alors la circulation reprendra progressivement à partir de midi, sinon, on continuera le mouvement", précise Cyril Léger.