Ce week-end, pour cause de travaux, les trains entre Paris et Cherbourg partiront de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne, rajoutant une heure de temps de trajet.

Cherbourg, France

Aucun train ne circulera entre la gare Saint-Lazare à Paris et celle de Cherbourg ces samedi 24 et dimanche 25 mars, non pas à cause des grèves mais pour cause de travaux prévus de longue date. Il s'agit d'une grosse opération de maintenance dans le cadre de la modernisation du réseau.

Des aiguillages chargés de la gestion des Intercités dont ceux de la ligne Paris-Cherbourg doivent être remplacés. Les aiguillages, dans le jargon des transports, désignent ces appareils permettant à un train de changer de voie. Autre intervention responsable de ces perturbations : le prolongement d'une ligne qui circule en banlieue parisienne, du côté de Poissy, dans les Yvelines.

En conséquence, une déviation qui passe par Mantes-la-Jolie (Yvelines) a été mise en place. Pour les Parisiens, il faut prendre le Transilien depuis Saint-Lazare pour rallier Mantes-la-Jolie. Même trajet dans l'autre sens pour les Cherbourgeois qui veulent gagner la capitale. L'offre des Intercités a évidemment été chamboulée et quelques horaires modifiés.

Il faut compter une heure de trajet en plus dans vos déplacements ce week-end : 4h10 contre 3h10 habituellement.