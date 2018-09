Cherbourg, France

Lors de la semaine du 75e anniversaire du Débarquement, il y aura neuf escales dans le port de Cherbourg.

C'est le Boréal qui sera le premier paquebot à quai le 4 juin. Puis jusqu'au 8 juin, ce sont jusqu'à deux bateaux qui accosteront au Quai de France et au Quai de Normandie.

En 2019, les plus gros paquebots du monde passeront par le Cotentin.

Les escales débuteront dès le 2 janvier avec le Queen Elizabeth. Ce bateau de la Cunard, long de 294 mètres, arrivera avec 2.250 passagers.

Le Queen Elisabeth sera le premier paquebot en escale à Cherbourg en 2019 © Radio France - STEPHANE GEUFROI

Au printemps, deux autres géants des mers accosteront dans la darse transatlantique du port.

Ce sera le 21 avril l'une des deux escales de l'année du Britannia : 330 mètres de long et 4.324 passagers. Et 3 jours plus tard, le port accueillera deux paquebots dont le Regal Princess, là encore un bateau de 330 mètres.

9 escales sont programmées l'été prochain. Ce sont notamment des paquebots comme le Queen Victoria, le Celibritny of the Seas ou l'Independance of the Seas qui débarqueront entre le 29 juin et le 3 septembre.

En attendant, cette fin d'année 2018 verra encore un grand nombre d'escales puisque 9 paquebots sont attendus d'ici le 23 octobre prochain à Cherbourg.