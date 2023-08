Cherbourg - Travaux du BNG : on vous explique comment éviter la galère quai de Caligny

Cherbourg-en-Cotentin est un vaste chantier depuis le début des travaux du Bus nouvelle génération (BNG) le 5 septembre 2022 . Un an après, le plus gros des travaux a été réalisé, notamment autour de la gare et de l'avenue Carnot . Une nouvelle phase du chantier commence ce mardi 29 août. Cette fois, c'est le quai de Caligny qui est concerné et qui passe en sens unique le temps des travaux.

ⓘ Publicité

À partir de ce mardi, les automobilistes pourront seulement emprunter le quai de Caligny pour aller de l'est vers l'ouest de Cherbourg, du pont tournant à la place Napoléon. Un passage en sens unique le temps de construire des quais de bus , des espaces piétons végétalisés et des pistes cyclables et de réaménager les terrasses des commerces le long du quai.

Sept mois de travaux

Les travaux vont durer sept mois, jusqu'en mars prochain. Pour traverser la ville dans l'autre sens, de l'ouest vers l'est, les voitures ne pourront pas aller au-delà de la place Napoléon, elles seront déviées par le centre-ville : par les rues François La Vieille, Albert Mahieu et le boulevard Robert Schuman.

Les voitures pourront passer par le centre-ville mais sont encouragées à emprunter les boulevards Guillaume Le Conquérant et Mendès France. - Cap Cotentin

Casse-tête en vue, surtout que le sens de circulation de plusieurs autres petites rues est modifié dans le centre-ville. Les automobilistes sont donc encouragés à emprunter directement les boulevards Guillaume Le Conquérant et Mendès-France. Les camions sont obligés de passer par ces grands axes.

Mise en service des nouveaux bus en septembre 2024

Les parkings privés ainsi que les parkings Napoléon et Petit Perroquet restent accessibles. Le parking Notre-Dame, lui, ne sera plus accessible par le quai de Caligny à partir du 18 septembre. Il faudra y entrer par la rue du Port. Les commerces restent bien ouverts pendant toute la durée des travaux.

En plus du quai de Caligny, le sens de circulation change dans plusieurs petites rues du centre-ville le temps des travaux. - Cap Cotentin

L'ensemble des chantiers du BNG doit être fini au printemps prochain, pour une mise en service des bus en septembre 2024. "On est dans les temps", selon Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération du Cotentin en charge des transports.