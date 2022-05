Cherche usagers pour faire du covoiturage entre Rouen et Val de Reuil

Une ligne de covoiturage, baptisée Covoit'ici, est mise en place entre Rouen et Val de Reuil depuis début mars. Elle fonctionne comme le bus, avec des arrêts. Financé par les collectivités, ce service est gratuit pour les passagers et le conducteur est indemnisé.

Environ 10.000 personnes font chaque jour l'aller/retour Rouen - Val de Reuil. Et sur ces trajets domicile-travail, on compte 1,03 personne par voiture! Covoit'ici a donc pour mission de regrouper ces gens qui partent aux mêmes heures et vont au même endroit. La ligne de covoiturage compte 3 arrêts : boulevard d'Orléans à Rouen, le Zénith à Grand Quevilly et les Pommiers à Val de Reuil. Les horaires (dans les deux sens) sont calqués sur ceux des départs au travail et des retours : 6h30-8h30 et 17h-19h.

Covoit'ici se veut très simple d'utilisation. D'abord, il faut télécharger l'application. Si vous êtes conducteur, vous indiquez avant de partir les arrêts devant lesquels vous passez. Un passager vous attend? Vous êtes prévenu par notification sur votre smartphone et par panneau lumineux à l'arrêt de covoiturage. Si vous êtes passager, il suffit de vous rendre à l'arrêt le plus proche et de faire une demande de trajet. Et si jamais vous attendez plus de 10 minutes, Covoit'ici s'engage à prendre à ses frais une solution de remplacement, comme le taxi.

Ce service, mis en place depuis deux mois, compte près de 900 usagers sur le Pôle métropolitain Rouen Seine-Eure mais il gagne encore à être connu. D'autant que le conducteur est indemnisé, rappelle Loïs Homo, cheffe de projet chez Ecov, l'entreprise qui développe les lignes Covoit'ici : "Je me géolocalise sur la ligne et je m'engage si il y a un passager à le prendre. Pour cela, je gagne 1 euro par trajet. Si en plus un passager est sur le trajet, je gagne 2 euros par passager transporté." De quoi rembourser son aller-retour quotidien entre Rouen et Val de Reuil. Sur un an, c'est 1.400 euros de carburant économisés et 2,6 tonnes de CO2 épargnés à la planète.

Moins de voitures sur la route dit aussi moins d'embouteillages : "Si vous avez une voiture plutôt que trois, c'est quand même mieux pour diminuer les bouchons", fait remarquer Nicolas Mayer Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie. Et pour le passager, le trajet est gratuit, complète Bernard Leroy, le président de l'Agglo Seine Eure : "Celui qui est covoituré ne paie rien puisque ce que l'on verse au covoitureur c'est l'agglomération et la métropole qui le paient". Les deux collectivités se partagent la facture : 45.000 euros chacune.

A Lyon, certains conducteurs et passagers partent faire du ski ensemble le week-end

Maintenant, il reste à convaincre ces automobilistes qui font quotidiennement le trajet Rouen - Val de Reuil. Pour beaucoup encore, être seul dans sa voiture est synonyme de confort. Mais Esther Saint-Léger, développeuse de communauté chez Ecov, est prête à tout pour inciter ces usagers à covoiturer. Comme organiser des petits déjeuners aux arrêts de covoiturage et des moments afterwork : "Quand on covoiture, ce qu'on recherche, c'est de faire des économies, moins polluer, gagner du temps... Mais c'est aussi de la convivialité." Preuve en est, à Lyon où Covoit'ici est bien implanté, certains sont même devenus amis et partent ensemble le week-end faire du ski!

Une nouvelle ligne de covoiturage doit ouvrir dans les prochains mois entre Barentin et Rouen et une réflexion est en cours avec le Roumois et le Vexin.