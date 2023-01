Chez Alstom Petite-Forêt, on soumet les trains aux conditions climatiques extrêmes

C'est un hangar comme un autre, vu de l'extérieur. Il mesure 45 mètres de long, 6 mètres de large et 6 mètres de hauteur. Mais derrière ses murs se cachent un vaste couloir traversé par des rails. Un bâtiment unique en France par ses dimensions (il existe une autre chambre climatique, plus petite, à l'usine Alstom de La Rochelle) et qui se transforme tantôt en sauna tantôt en frigo géant. "C'est un outil qui nous permet de qualifier le confort climatique des trains, explique Emmanuel Chouffier, le directeur du CEF, le centre d'essais ferroviaires. Cela nous permet de faire rentrer des véhicules en les soumettant à des conditions de températures extrêmes d'humidité et d'ensoleillement".

ⓘ Publicité

Des lampes halogènes permettent de simuler l'effet de fortes chaleur sur un train © Radio France - Stéphane Barbereau

Un train qui peut supporter jusqu'à 70°C

Pour recréer ces conditions climatiques, on a installé des dizaines de lampes à halogènes qui transforment alors le couloir en cabine de bronzage géante. La température peut alors monter jusqu'à 70°C. Le froid est recréé grâce à un système de ventilation installé au plafond et la température la plus basse peut atteindre les -45°C. Cette installation a coûté 4,4 millions d'euros, financés par BPI France notamment (à hauteur de 800 000€), Alstom mais aussi d'autres constructeurs ferroviaires comme l'Espagnol Caf qui pourra utiliser ce bâtiment pour homologuer également ses véhicules.

Un train Alstom installé dans la chambre climatique de Petite-Forêt © Radio France - Stéphane Barbereau

Une chambre climatique utilisée aussi par d'autres filières

Les normes d'homologation sont différentes selon le matériel et sa destination. Les futures rames de métro marseillais (actuellement en construction à Petite-Forêt) doivent ainsi pouvoir supporter des écarts de températures allant de -10°C à +35°C. Pour le métro du Caire dont Alstom Petite-Forêt va construire 500 véhicules, l'amplitude maximale doit être encore plus forte en frôlant les 70°C. Le réchauffement climatique va-t-il changer ses valeurs maximales ? "Il n'y a pas de lien direct, répond Emmanuel Chouffier, mais évidemment on a de plus en plus de clients qui nous demandent de vérifier le confort climatique des espaces voyageurs et des cabines". Cette infrastructure, destinée en priorité au ferroviaire, pourra être utilisée à l'avenir également par les secteurs de l'automobile, de la Défense ou encore de l'agroalimentaire.