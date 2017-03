Chiffre d'affaire en baisse et calme plat dans les rues de Thouaré

A Thouaré-sur-Loire (44), les commerçants souffrent en silence de la fermeture des ponts. Depuis lundi 27 février, ils sont fermés, pour cause de travaux de rénovation. Ça va durer six mois.

A Thouaré-sur-Loire, les commerçants souffrent en silence de la fermeture des ponts. Depuis lundi 27 février, ils sont fermés. Pour cause de travaux de rénovation. Le conseil départemental de Loire-Atlantique entreprend la reconstruction du tablier du Grand pont de Thouaré, ainsi que la remise en peinture des cages métalliques des deux ponts. Ca va durer six mois. Jusqu'au 25 août.

Fini les voitures pare-choc contre pare-choc aux heures de pointe

Le bourg de Thouaré est devenu extrêmement calme, les commerçants prévenus de longue date dressent le constat avec flegme, sans hausser le ton. Fini les voitures à touche-touche, pare-choc contre pare-choc aux heures de pointe. La commune du nord Loire ne voit plus grand monde défiler sous les fenêtres de ses commerces.

Ca se voit qu'il n'ya plus de voiture dans le bourg de Thouaré , ça c'est sûr - l'opticien Bertrand

Du coup, le chiffre d'affaire prend du plomb d'ans l'aile.

On ressent une baisse le matin entre 6h30 et 9h, puis une seconde baisse le soir, de 15% environ. On y était préparé, c'est pas ça qui va nous faire fermer la boutique - Michel, le buraliste. Le midi pour les sandwiches c'est plus calme. Il va falloir s'habituer, y'en a pour six mois - Marlène, la boulangère

Comme prévu la circulation se reporte sur le pont de Bellevue, au sud de Nantes l'opticien en sait quelque chose, il rentre tous les soirs chez lui à Pont-Saint-Martin.

Prendre le périph côté sud Loire ça bouchonne, je perds un quart d'heure/20 minutes - Bernard

Et ceux qui ne prennent pas le pont de Bellevue, passent à l'est par le pont de Mauves au pied duquel se trouve l'Auberge du Val de Loire et son cuisinier Martin obligé de se réveiller plus tôt que d'habitude pour être à l'heure aux fourneaux.

Y'a beaucoup plus de monde que la semaine dernière, c'est bouché aux entrées des ponts de Mauves, je pars plus tôt le matin pour arriver au travail - Martin

La circulation se reporte entre autre sur les ponts de Mauves. © Radio France - Pascale Boucherie.

Avant de fermer pour travaux les ponts de Thouaré étaient empruntés quotidiennement par 10 500 véhicules.