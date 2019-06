Chiffre du jour : 11 stations Vélopop en plus disponibles dans le Grand Avignon

Avignon, France

La voiture ? Au garage ! Onze nouvelles stations de Velopop sont disponibles dans le Grand Avignon : au Pontet, au Pont des Deux Eaux, à Agroparc, à Saint-Chamand, à l'hôpital, sur la rocade, etc. Dix ans après leur apparition, le périmètre couvert par ces vélos en libre service est plus large et les arrêts du tram seront bien desservis avec cinq stations construites à proximité des arrêts. En tout, cela porte à 30 le nombre de stations et à 300 celui des vélos.

La carte des stations de Vélopop

Une appli sur smartphone

Le Grand Avignon et TCRA, les transports en commun de l'agglomération innovent aussi pour la location. Une application est disponible sur les smartphones, alors que jusqu'à présent, vous ne pouviez payer que par carte bancaire sur place. Les vélopop fêtent cette année leur dixième anniversaire. En moyenne, une centaine de touristes et Avignonnais l'ont utilisé chaque jour ces dix dernières années. Mais au moment du festival d'Avignon, ce chiffre explosent, entre 600 et 700 utilisations quotidiennes.

Il était parfois difficile de trouver un emplacement libre à ce moment-là. Mais l'appli propose maintenant une solution puisqu'elle vous donne le nombre de vélos et de places disponibles en temps réel. Autre nouveauté, le prix du dépôt de garantie baisse : 50 euros au lieu de 150.