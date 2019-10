Chiffre du jour : 145 passagers vont pouvoir monter dans une rame du tram d'Avignon

Avignon, France

Une rame du tram d'Avignon va pouvoir accueillir maximum 145 passagers. Dans le détail, 34 personnes seront assises et 111 debout. D'après l'association Roulons à vélo, les cyclistes pourront monter avec leur vélo aux heures de non affluence, une pratique en vigueur dans toutes les villes où circule un tram.

On compte au total 14 rames de tram, qui s'arrêteront à 10 arrêts entre Saint-Chamand et Saint-Roch. L'inauguration aura lieu ce samedi à 11h30, en présence d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports et de la transition écologique et dans un autre registre de Mireille Mathieu puisque le tram sera à son effigie.

Une inauguration en grandes pompes

Des groupes de musique vont déambuler dans l'intramuros dès samedi matin. L'après-midi, le choeur et les danseurs du ballet d'Avignon vont chanter et danser devant la porte de la République. Un grand bal populaire est même prévu avenue St-Ruf à partir de 20h.

Mais certains riverains préparent pour le tram un accueil moins chaleureux. Un groupe baptisé Vox Populi prévoit ainsi de manifester devant le siège des TCRA, pour dénoncer les dysfonctionnements des transports en commun de la ville.