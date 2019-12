Chiffre du jour : 3 000 collégiens vauclusiens formés à la sécurité routière

Département Vaucluse, France

Ils ne sont pas en âge de conduire une voiture. Mais ils sont quand même usagers de la route : piétons, cyclistes, trottinettistes ou conducteurs de scooter. Trois mille collégiens de sept établissements de Vaucluse sont formés cette année à la sécurité routière. De la 6e à la 3e, ils vont assister à une journée de sensibilisation, organisée par le Conseil départemental.

Simulation d'accidents

L'opération vient de commencer et va se poursuivre jusqu'au printemps. Des professionnels de la sécurité routière viennent leur parler des risques, de comment prévenir ces risques et du partage de la route. Pour cela, on les met dans le bain : simulation d'accident mise en scène avec un pilote professionnel et démonstrations sur les distances de sécurité routière et de freinage.

Ces formations existent depuis 22 ans. Elles ont permis de sensibiliser plus de 100.000 jeunes vauclusiens, devenus aujourd'hui conducteurs. Le dispositif complète auprès du jeune public tout ce qui existe déjà. Les stages de reprise en main du guidon sont destinés aux conducteurs de deux roues, à l'approche du printemps. Vous pouvez également assister à des stages de récupération de points. Les auto-écoles organisent aussi de plus en plus de stage pour les conducteurs les plus âgés qui ont besoin d'une petite remise à niveau.