Chiffre du jour : 3.779 voitures passent chaque jour dans la combe de Lourmarin

Avec plus de 3.500 véhicules par jour en moyenne, la combe de Lourmarin est une route très fréquentée. Il faut dire que c'est le seul passage au travers du Luberon. La chaussée a besoin d'entretien. Un gros chantier de rénovation débute cette semaine, il durera deux mois et demi.

3.779 véhicules passent chaque jour par la combe de Lourmarin, entre Petit et Grand Luberon - c'est une moyenne qui peut dépasser les 5.600 véhicules par jour au plus fort de la saison touristique, en août.

Il faut dire que cette route, qui part de Buoux pour rallier Lourmarin, est très attractive : elle traverse les plus beaux paysages du département et elle représente le seul passage entre le pays d'Apt et le pays d'Aigues, elle a donc un rôle important pour l'économie et le développement de l'est du Vaucluse. Il faut donc l'entretenir très sérieusement.

Deux mois et demi de travaux

Un gros chantier démarre cette semaine, il durera deux mois et demi. Il s'agit de travaux de fonds : il faut combler les trous, réaliser des purges, et changer l'enrobé en utilisant des matériaux résistants. Il faut aussi réparer les murets endommagés le long de la route. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent : près de 3 millions d'euros. entièrement financés par le Conseil Départemental.

Calendrier des fermetures et des déviations

Durant les travaux, la route sera fermée par tronçon, et des déviations seront mises en place.