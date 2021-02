Chiffre du jour : 32 nouveaux sites équipés d'arceaux à vélo dans le Vaucluse

Trente-deux lieux publics vont être équipés, ces prochaines semaines, d'arceaux à vélo. Le Conseil Départemental essaime dans tout le Vaucluse, pour accompagner - et encourager - la pratique de la bicyclette.

On sait que pour avoir envie de se déplacer en vélo, il faut être certain de trouver un endroit où le garer. Dans quelques semaines, on aura l’embarras du choix... Trente-deux sites, équipés chacun de quatre à cinq arceaux, offrent entre 128 et 160 possibilités d'accrocher son petit deux-roues.

Places stratégiques

Ces arceaux sont installés dans des endroits stratégiques : sur des sites très fréquentés, des aires de covoiturage, ou encore à proximité de lieux recevant du public, comme les administrations et les bureaux de postes. Vingt-six communes sont concernées - des zones très urbaines comme le Pontet aux petits villages comme Lauris, Saint-Pierre de Vassols ou Lagarde-Paréol. Deux espaces naturels sensibles seront aussi équipés : l'Arboretum de Beauregard à Jonquières et l'étang salé de Courthézon. Le centre de loisirs de Rasteau aura lui aussi ses petits arceaux.

30.000 euros investis

Bien sûr, tout cela a un coût. Pour toutes ces réalisations, le Département met 30.000 euros sur la table. Mais il attend des retombées rapides. D'abord, il espère donner envie aux Vauclusiens de se déplacer à vélo au quotidien (c'est bon pour la planète). Et ensuite, il cherche à encourager le cyclotourisme - une activité prisée, qui pourrait attirer de nouveaux visiteurs dans le Vaucluse. Donc, en selle !