Chiffre du jour : à partir de 1899, un premier tram a circulé à Avignon

Avignon, France

Le tram d'Avignon est inauguré dans un mois tout juste mais saviez vous qu'il est le descendant d'un premier tramway ? Celui-ci est entré en service le 1e janvier 1899, il y a 120 ans. On retrouve en ligne toutes les infos liées à son histoire, notamment grâce au livre de Jean Mazet intitulé Avignon les Tramway. Ce premier tram compte six lignes, pour 17 kilomètres de voies. Depuis le centre ville d'Avignon, elles desservent Monclar, St Ruf, les Rotondes, St Lazare, le cimetière Saint-Véran et Sorgues. Déjà à l'époque, son tracé et sa construction posent question. Mais le maire ne s'embarrasse pas. Gêné par les remparts, il décide d'abattre le portail Limbert de nuit, pour éviter les tracas et faire passer une ligne.

Un tram très fréquenté au début du siècle

Les Avignonnais l'utilisent beaucoup. En 1902, presque 2 millions de passagers montent à bord, pour une ville qui compte 46.000 habitants. Mais malgré sa fréquentation, le tram coûte cher et n'est pas rentable. Puis, au fil des ans, les voyageurs le trouvent trop lent et vétuste. Le tram cesse de circuler en 1932 après 33 ans d'exploitation par la Compagnie des tramways électriques d'Avignon. Elle a embauché jusqu'à 90 salariés pour l'exploitation du tram, son entretien et la gestion des voies.