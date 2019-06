Chiffre du jour : chaque année, les automobilistes avignonnais perdent 84 heures dans les embouteillages

84 heures, soit 3 jours et demi : c'est le temps perdu en moyenne par les automobilistes avignonnais chaque année, à cause des bouchons. Mais la ville reste moins embouteillée que d'autres, malgré les nombreux travaux en cours.

Avignon, France

Les automobilistes avignonnais passent chaque année 84 heures dans les bouchons. Ou plutôt perdent chaque année 84 heures. Dans le détail, cela équivaut à 11 minutes en moyenne le matin, 12 minutes le soir, soit 23 minutes chaque jour. Sur un an, vous passez donc trois jours et demi par an à râler derrière votre volant. Ne calculez pas tout ce que vous pouvez faire en 3 jours et demi, vous risquez de déprimer, ou bien ça vous poussera à enfourcher votre vélo. C'est le fabricant de GPS TomTom qui a réalisé cette enquête dans 25 villes françaises.

Capture d'écran de l'enquête de Tom Tom

Alors, Avignon, ville de bouchons ? Moins que les autres. Sans surprise, Paris est en tête de ce classement. Quarante-et-une minutes de bouchons dans la capitale, une petite minute de moins à Marseille. En ce moment à Avignon, ça coince à hauteur du Pont St-Bénezet, en travaux pendant encore plus d'un mois. La circulation est ralentie également le long des remparts côté sud avec la suppression des voies de circulation en raison du tram. Le trafic est dense sur la rocade, comme d'habitude, et encore plus depuis le chantier des bus Chron'Hop à haut niveau de service. Quarante mille véhicules l'empruntent chaque jour. Les habitants comptent sur la LEO, la future liaison Est-Ouest pour faire sauter ces bouchons, mais aussi sur le tram. On saura si ce souhait est réalisable à la mi-octobre, à l'inauguration.

Pour la route, surtout si elle est bouchée, Sanseverino et ses embouteillages.