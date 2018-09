Plus que quelques mois à tenir : les travaux du tram, avenue Saint-Ruf et le long des remparts, sont censés se terminer d'ici la fin de l'année.

Cela fait près d'un an que l'avenue Saint-Ruf, à Avignon, est fermée à la circulation en raison des travaux

Souvenez-vous, quand les travaux du tram à Avignon n'avaient pas encore commencé... Près de deux ans après le début du chantier, la scène est devenue quasi-banale : des files et des files de voitures, des minutes et des minutes d'attente, etc.

Ce lundi à 18h30, vous avez perdu 14 minutes sur le boulevard Sixte Isnard avant de passer l'avenue Saint-Ruf, 11 minutes dans l'autre sens, sur le boulevard Jules Ferry. Si l'on veut comparer : faire à pied les 800 mètres du bouchon boulevard Sixte Isnard vous prendrez 10 minutes.

L'état du trafic à Avignon ce lundi à 18h30 - Capture d'écran Tomtom

Encore un peu de patience

La circulation autour de l'avenue Saint-Ruf, chaque jour, est particulièrement compliqué, la rue étant fermée le temps des travaux. Le long des remparts, il y a en fin d'après-midi environ 7/8 minutes de bouchons dans les deux sens.

Ceux qui pestent tous les jours dans leur voiture ont deux raisons d'espérer. D'abord, ça ne peut que s'améliorer : les travaux en centre-ville sont censés se terminer d'ici la fin de l'année. Ensuite, depuis lundi soir, la partie rocade du chantier ne se déroule plus que de nuit, la circulation se fait à nouveau sur 2 x 2 voies en journée. La circulation sera déviée en alternance jusqu'au 14 septembre prochain, entre 22h30 et 6h00. Le trafic en journée est beaucoup plus fluide dans ce secteur.