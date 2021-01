Choisissez la livrée des futures rames du Clermont-Paris et Limoges-Paris

Les 28 rames commandées pour les trains Paris - Clermont-Ferrand et Paris - Limoges - Toulouse arriveront dans trois ans. Des rames dont il est possible de choisir la livrée en votant jusqu'au 7 février.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont assez unanimes: il y a le choix entre "moche" et "très moche". A l'unanimité, la préférence va à la livrée "Carmillon", la couleur du logo de la SNCF, mélange de carmin et de vermillon. Cette livrée est celle des rames qui circulent entre Paris et Belfort et entre Nantes et Bordeaux. Du blanc, un gris foncé à hauteur des baies vitrées et donc du carmillon un peu partout.

La livrée sera différente pour ces nouvelles rames, fabriquées par un nouveau constructeur. Ce ne sera pas Alstom ou Bombardier, à qui la SNCF achète traditionnellement ses trains, mais l'espagnol CAF. Lors de l'annonce de ce choix, les images de synthèse montraient une livrée carmillon (photo de une). Finalement la future livrée sera à base de bleu, la couleur déclinée sur tous les tons dans les quatre choix proposés.

Les rames sont présentées avec une vue générale et quelques détails sur le nez du train ou bien les portes d'accès. Ce qui permet de voir un petit liseré bleu autour des portes de deuxième classe ou rouge pour la première classe. Et de s'apercevoir que les livrées 1 et 3 sont assez proches. C'est l'agence lyonnaise Avant Première, qui a une grande expérience dans le design ferroviaire, qui a réalisé ces projets.

Les quatre livrées proposées au vote

Le choix 1 - Ministère chargé des Transports

Le choix 2 - Ministère chargé des Transports

Le choix 3 - Ministère chargé des Transports

Le choix 4 - Ministère chargé des Transports

Les futurs usagers peuvent choisir leur livrée préférée. Le vote est ouvert jusqu'au 7 février, minuit, sur le site du Ministère chargé des Transports. La livrée qui aura obtenu le plus de voix sera celle retenue.

Mais le plus important c'est de voir enfin ces rames rouler. Elles doivent être livrées entre la fin de l'année 2023 et 2026 pour remplacer les rames Corail maintes fois rénovées et surtout les locomotives à bout de souffle qui circulent actuellement.