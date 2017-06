Choisy-le-Roi : une aire de repos pour cyclistes en bord de Seine

Les cyclistes ont droit, eux aussi, à leurs aires de repos ! Une affirmation devenue réalité à Choisy-le-Roi. Un espace dédié au vélo a été aménagé sur les berges de la Seine, pour les cyclistes en balade et les Franciliens en route vers le travail.

Pas forcément évident de dénicher cette toute nouvelle aire de service vélos, une première en Île-de-France, quand on ne sait pas exactement ce que l'on cherche. L'espace est tout récent, les cyclistes de Choisy-le-Roi et du Val-de-Marne ne se le sont pas encore tout à fait approprié. L'aménagement en question est situé sur le quai Fernand Dupuy tout juste inauguré, à 500 mètres de la gare RER de Choisy-le-Roi. On y trouve une table de pique-nique sous un petit abri, sur les berges de la Seine, un robinet d'eau potable et une station de gonflage à côté du garage à vélo.

Une station de gonflage est mise à disposition des cyclistes à côté du garage à vélos © Radio France - Marie Rouarch

Vanessa vit dans le quartier du port. En se baladant, elle a découvert cette aire de service et elle apprécie l'installation. Elle regrette cependant un peu qu'elle ne soit pas davantage mise en valeur : "Nous on est du quartier donc on fouine quand on se promène. Mais les gens qui ne sont pas d'ici, c'est sûr qu'ils ne viendront pas jusqu'ici. Surtout que c'est de l'autre côté de la gare, ce n'est pas du tout visible du RER donc si on ne leur dit pas, les gens ne le sauront jamais".

Développer l'usage du vélo en Val-de-Marne

Le Département du Val-de-Marne a pourtant de belles ambitions pour ce type de structure, bien au-delà du service rendu aux cyclistes en balade en bord de Seine. "C'est une sorte de parking relais pour vélos, explique Pierre Garzon, vice-président du Département en charge des transports, mais en allant encore plus loin, parking avec services". L'objectif, c'est d'en faire une étape pour les Val-de-Marnais dans leur trajet domicile-travail, ou plutôt domicile-RER-travail.

Après le Grand Paris du métro, faire le Grand Paris du vélo - Pierre Garzon, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne

L'élu poursuit : "Aujourd'hui, un peu moins de 2% des salariés se rendent à leur travail ou à un mode de transport plus lourd, type métro ou RER, à vélo. On souhaite multiplier cette part modale des déplacements par cinq, voire par dix, à terme. Il faut donc rendre possible les aménagements utiles pour favoriser l'utilisation du vélo". Et ces aires de service vélos font partie de ces aménagements qui peuvent simplifier la vie des cyclistes.

Cette aire est donc une expérimentation, pour un investissement de 18 000 euros. D'autres verront le jour si ce test est une réussite. Le Département du Val-de-Marne projette aussi d'autres investissements à court et moyen terme dans le cadre de sa politique pour le vélo. Un pont additionnel à celui existant à Choisy-le-Roi, par exemple, dédié à la marche et au vélo, pour un budget de 100 000 millions d'euros. L'enquête publique doit débuter à l'automne. Autre projet : le développement de 3 000 stationnements Véligo en Val-de-Marne.