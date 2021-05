Retour partiel des 90 km/h en Haute-Vienne : une "première étape" positive dit Christian Ducher de l'ACL

Après la décision du Conseil Départemental de Haute-Vienne de repasser une partie des routes départementales à 90 km/h, le Président de l'automobile club du Limousin, Christian Ducher, estime qu'il s'agit "d'une première étape" positive.

"C'est une satisfaction pour nous que le Département de la Haute-Vienne ait décidé de repasser à 90km/h sur 10% des routes", a-t-il dit sur France Bleu Limousin où il était l'invité de la matinale ce jeudi matin. "Mais c'est une première étape" a-t-il aussi précisé. "On aimerait qu'on puisse aller un peu plus loin, comme cela s'est passé dans les départements voisins, notamment la Corrèze où un travail de fond a été fait, avec des zones qui sont restées à 80 km/h voire des zones où la vitesse a été réduite car on a prouvé que la zone était effectivement dangereuse" a indiqué Christian Ducher, qui plaide pour des mesures "adaptées à la circulation dans un département rural comme le nôtre où on sait qu'on a besoin d'utiliser l'automobile".

Une "erreur stratégique"

A cet égard, le Président de l'ACL s'est montré très critique concernant cette décision entrée en vigueur en 2018. "_Nous n'avons pas compris, toujours pas aujourd'hui, pourquoi Edouard Philippe a pris cette décision_, qui rappelons-nous a fait naître les gilets jaunes (...) C'est une erreur stratégique, oui tout à fait", a commenté Christian Ducher, concernant cette réforme qui à ses yeux "n'a pas été comprise et qui encore aujourd'hui n'apporte pas la preuve qu'il y a moins d'accident à 80 km/h qu'à 90", même s'il reconnaît qu'une sortie de route à 90 peut être plus grave qu'à 80.

Mais "on n'est pas obligé de rouler à cette vitesse" a-t-il rappelé en conclusion, "on peut rouler moins vite, celui qui veut continuer à rouler à 80 km/h sur les routes du département pourra" a-t-il conclu.