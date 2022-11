Chute d'un rocher : la circulation des trains Valence-Grenoble interrompue jusqu'à mercredi après-midi

Vers 14 heures, l'alarme s'est déclenchée grâce aux filets de détection installés au pied d'une paroi rocheuse en bordure de voie. Un gros rocher a effectivement déchiré les filets et se trouvait près de la voie. Le problème, c'est qu'il va falloir "purger" cette paroi, retirer les pierres qui menacent de tomber. Pas de rétablissement de la circulation des trains avant mercredi après-midi nous fait savoir ce soir la SNCF.

Contournement par Lyon

Il est toujours possible de circuler en train entre Saint-Marcellin et Grenoble. Entre Valence et Romans, seuls les trains de la ligne de Briançon circulent, il est donc préférable de privilégier les bus interurbains. La liaison Valence-Grenoble est en revanche totalement impossible. Faute de trouver des cars disponibles ce lundi après-midi, la SNCF a acheminé les voyageurs bloqués en taxi. Pour ce mardi, la SNCF ne sait pas encore s'il y aura des cars de remplacement. Elle demande aux voyageurs de différer leur voyage ou, pour ceux qui doivent absolument relier Valence et Grenoble, de passer par Lyon.