Coronavirus et confinement : chute de fréquentation dans les transports, le tram d'Avignon s'arrête

Avec le confinement, la fréquentation du tram et des bus Orizo a chuté de 80 à 85% dans le Grand Avignon. Face à cette dégringolade, l'opérateur revoit son offre, suspend des lignes et propose des transports à la demande. Le tram d'Avignon ne circule plus à compter de ce vendredi.