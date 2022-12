Chutes de neige dans le centre et sud-Manche : circulation difficile

La Manche comme 32 autres départements français est en vigilance orange jusqu'à jeudi 15 décembre pour des risques de chutes de neige et de verglas, et la neige est bien arrivée. Des flocons sont tombés en plus ou moins grande quantité dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 décembre.

Ces chutes de neiges concernent principalement le centre et le sud du département. Des flocons sont tombés à Villedieu-les-Poêles, Gathemo mais aussi plus au nord à Cerisy-la-Salle.

De la neige également sur l'autoroute A84 au niveau de Poilley comme le montre la caméra de la DIRNO.

Le dernier point d'information du département de la Manche indique que ces chutes de neige semblaient faiblir vers 2h30 du matin.

Circulation très difficile dans le centre et le sud de la Manche

La carte de la circulation du département à 4h30 ce mercredi matin, montre de nombreux axes routiers en rouge, ce qui signifie une circulation difficile, voire noire et là la circulation est impossible. Vous pouvez suivre le trafic en temps réel sur le site du département : inforoutes50.manche.fr .

État de la circulation sur les axes routiers manchois à 4h30 ce mercredi 14 décembre. - Département Manche

Les agents des routes sont mobilisés avec des camions qui rabotent et salent les chaussées des axes principaux. Le ramassage scolaire est supprimé toute la journée dans la Manche et sur l'ensemble de la Normandie, car tous les départements normands sont concernés par cet épisode neigeux.