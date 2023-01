Chutes de neige en Berry : ça roule beaucoup mieux sur les routes

La prudence reste de mise ce jeudi matin. Les températures négatives dans la nuit ont permis à des plaques de verglas de se former. Si vous prenez le volant, il faut donc être méfiant et adapter son allure. Cependant, la circulation est nettement plus confortable par rapport à mercredi, où une épaisse couche de neige avait parfois recouvert les routes berrichonnes .

Dans l'Indre, toutes les routes sont praticables. "Les routes sont noires, il n'y a pas de soucis sur le réseau principal. Un pré-salage a été effectué à 22 heures, ça a été efficace", indiquent les agents du département à France Bleu Berry. Dans le Cher, la carte des conditions de circulation est également entièrement verte sur les axes majeurs. Des traitements préventifs ont également été réalisés.