Chutes de neige en Berry : on fait le point sur vos conditions de circulation

La neige ne veut plus quitter le Berry. Après des premiers flocons tombés mardi , un nouvel épisode neigeux plus intense traverse l'Indre et le Cher ce mercredi. La neige a commencé à tomber en fin de soirée mardi et ne s'est pas arrêtée de toute la nuit. Au réveil, de nombreux Berrichons ont découvert un joli manteau blanc, avec localement entre trois et cinq centimètres de neige. Nos deux départements sont toujours en vigilance jaune pour neige et verglas.

Dans le centre-ville de Châteauroux, la neige est bien tombée © Radio France - Jérôme Collin

Les opérations de salage ont déjà débuté. Dans le Cher, ce sont surtout les routes du sud et de l'est du département qui sont concernées. Il faut éviter l'apparition de plaques de verglas et déneiger les chaussées parfois blanchies par les flocons. Sur le site Internet inforoute18 , il est indiqué que la circulation est difficile sur plusieurs axes du Cher, et même très difficile sur l'autoroute A71, au sud de Bourges.

La situation sur les routes du Cher, ce mercredi à 5h - Info Routes 18 - Capture d'écran

Dans l'Indre, la situation est visiblement encore plus complexe puisque tous les grands axes routiers sont en rouge, ce qui signifie une circulation très difficile.