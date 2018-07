Bayonne, France

Vous avez la tenue rouge et blanche du festayre ? Mais savez-vous comment rentrer ? Combien vous allez devoir payer ? Qu’est-ce que vous pourrez écouter sur les ondes de France Bleu Pays Basque ou voir sur francebleu.fr si vous ne pouvez pas y participer ? Avant le début des fêtes de Bayonne, petit récapitulatif des points qu'il faut connaître pour entamer sereinement l'aventure, qui a rassemblé plus d'un million de personnes en 2017.

L'entrée est payante

C’est la nouveauté de 2018 : à partir du vendredi, 10h, chaque non-Bayonnais devra s’acquitter de 8 euros pour participer aux fêtes de Bayonne. La mairie avance des mesures de sécurité qui plombent le budget de l'événement et entend ainsi diviser la facture qui était auparavant réglée uniquement par le contribuable bayonnais. Muni d'un bracelet rouge, vous aurez le droit de rentrer dans l’enceinte du centre-ville pendant les trois derniers jours. La gratuité reste pour les gens qui habitent ou qui travaillent à Bayonne (dans la partie du centre-ville dédiée). Le militant socialiste Joe Mendès avait contesté en justice le nouveau système d’entrée payant. Son recours en référé a été rejeté le 11 juillet.

Une sécurité à 1,2 millions d’euros

Il y aura entre 800 et 1000 policiers, gendarmes, et CRS mobilisés sur les fêtes de Bayonne, venus de 12 départements. Des militaires de la force Sentinelle patrouilleront également dans Bayonne et ses environs. Le niveau est le même qu’après l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Et ces mesures ont globalement fait augmenter la facture des fêtes d'environ 500.000 euros.

Comme l’année dernière, l’accès au centre-ville sera fermé, et l’entrée sera possible par 10 points d’accès (avec fouille systématique et contrôle des bracelets) rive droite de l’Adour au quartier Saint-Esprit, et rive gauche, dans le Grand et le Petit-Bayonne. Les bouteilles en verre sont interdites à l’intérieur du périmètre.

Le plan des fêtes de Bayonne 2018 - Fêtes de Bayonne

Comment circuler ?

En bus

Le bus des fêtes est à votre disposition pour

L’aller : entre 20h30 et 23h, 8 lignes partent de Bayonne Nord, Biarritz, Anglet, Boucau, St Pierre d’Irube, Tarnos et Bidart



Le retour : entre 21h et 4h du matin

Tarifs : 6€ pour l’aller-retour ou 4€ pour l’aller simple ou le retour simple. Les horaires sont à retrouver ici.

Des bus interurbains fonctionnent également (depuis et vers Guethary, Arrauntz, Cambo, Urt, ou encore Capbreton, Arcangues, St-Pée-sur-Nivelle…), avec des retours jusqu’à 4h du matin.

A noter : une gare routière spéciale est installée sur la Place des Basques du mercredi 25 au dimanche 29 juillet. Toutes les infos sur la page Transports des fêtes de Bayonne.

Le stationnement

Afin d’assurer la sécurité du public pendant les Fêtes, un périmètre d’interdiction de la circulation et du stationnement dans l’hyper centre est mis en place. Ce périmètre est fermé dès 15h le mercredi de l’ouverture. Les jours suivants, il est accessible aux voitures uniquement le matin de 7h à 11h

Les parkings ouverts 24h/24

Parking de La Gare 450 places : quartier Saint-Esprit.

Parking Tour de Sault 490 places : Quartier Petit-Bayonne.

Parking des fêtes : idéalement placé (proche du centre-ville et facile d'accès par le rond point Saint Léon), ce parking regroupe les parkings Paulmy, Champ de Foire, Lautrec, Porte d'Espagne et Glacis pour un total de 1 680 places.

Parking de Glain 600 places : allée de Glain, près du Méga CGR, acces uniquement par le rond point de l'Aquitaine.

Parking Belfort 252 places (restriction d’accès et de sortie pendant le Corso des samedi et dimanche soirs): situé au cœur du quartier Saint-Esprit, rue Belfort. Entrée pour les voitures rue de Belfort et entrée pour les piétons boulevard Alsace Lorraine.

Parking de la Gare 435 places : situé aux abords du quartier Saint-Esprit, il est desservi par une navette gratuite qui vous emmène dans le centre-ville.

Parking Sainte-Claire 406 places (accessible en entrée et en sortie uniquement entre 7h et 11h du mercredi 25 au dimanche 29 juillet) : situé dans le Petit-Bayonne, il est desservi par une navette gratuite qui vous emmène dans le centre-ville.

Les tarifs :

0.40 € du quart d'heure pendant les quatre premières heures, puis 0.30 € du quart d'heure après la quatrième heure

Les forfaits « fêtes de Bayonne » : Voitures : 75 €, deux roues (uniquement immatriculés) : 35 €. Ce tarif est appliqué du lundi 23 juillet 2018 0h au lundi 30 juillet 0h, dimanche compris.

Le camping des fêtes

Un camping payant est installé à l’aire d’accueil de Mousserolles. Il y a 1.500 places, et aucune réservation n’est possible. L’ouverture est prévue pour le mardi 24 juillet à 8h. Attention, les mineurs ne sont pas acceptés. Un bracelet d'identification est remis à l’arrivée. Il autorise l’accès permanent à l’aire d’accueil. Des sanitaires sont à disposition à l’entrée de l’aire d’accueil.

Les tarifs :

Forfait Fêtes 72 € pour 6 nuits, pour une tente, abritant 1 ou 2 personnes, et 12 € par personne supplémentaire, jusqu’à 6 maximum.

Forfait week-end 35 € pour 3 nuits, applicable dans les mêmes conditions à partir du vendredi 27 juillet à 9h.

Douches sur place, de 9h à 21h à 2 €.

France Bleu Pays Basque, la radio des fêtes

Comme chaque année, France Bleu Pays basque vous fait vivre ces cinq jours au coeur de la fête avec de nombreuses émissions spéciales :

Mercredi 19h-23h : L'ouverture des fêtes de Bayonne depuis la place de mairie en direct sur l'antenne, francebleu.fr et la page Facebook de France Bleu Pays Basque

L'ouverture des fêtes de Bayonne depuis la place de mairie en direct sur l'antenne, francebleu.fr et la page Facebook de France Bleu Pays Basque Jeudi et vendredi à 12h : le réveil du roi Léon en direct vidéo

le réveil du roi Léon en direct vidéo Samedi 22h : le Corso lumineux en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque

le Corso lumineux en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque Dimanche 11h : la messe des Bandas en direct vidéo

la messe des Bandas en direct vidéo Et de nombreux autres rendez-vous !