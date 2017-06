La LGV Bretagne - Pays de la Loire en cinq chiffres

A partir du 1er juillet, il faudra 37 minutes de moins pour rejoindre Paris depuis Rennes en TGV. La LGV Bretagne Pays de la Loire mettra Brest à 3h13 de Paris, contre 4h07 aujourd'hui au mieux. Les Ligériens aussi profiteront de ces gains de temps. Rennes et Laval ne seront plus qu'à 24 minutes.

C'est un chantier titanesque qui s'achève, avec la mise en route de la ligne à grande vitesse Paris - Bretagne, Pays de la Loire ce samedi 1er juillet. Débuté en 2011, la LGV a été livrée en mai dernier par Eiffage, qui pilote le chantier. Après une phase de test, les usagers auront accès à ce "super" TGV à partir du 2 juillet.

En attendant, découvrez cinq chiffres-clés sur cette ligne à grande vitesse.

37

En minutes, c'est le gain de temps pour rejoindre Rennes depuis Paris. La capitale bretonne sera désormais à moins d'1h30 de Paris, contre plus de deux heures aujourd'hui. Conséquence : tous les temps trajets vers la Bretagne sont raccourcis. Ainsi, par exemple, Saint-Malo sera à 2h14 de Paris, ce qui représente un gain de temps de 39 minutes. Quimper sera à 3h31 de Paris, c'est 45 minutes de moins qu'aujourd'hui.

320

C'est la vitesse maximale à laquelle rouleront les TGV sur cette ligne grande vitesse. Ces nouvelles lignes bénéficieront aussi aux trains express régionaux (TER), qui pourront rouler à 200 km/h par endroit. Ainsi, davantage de trains TER et de Frêt pourront circuler sur la ligne Le Mans - Rennes. Et pour les usagers, les temps de parcours seront aussi resserrés. Grâce aussi à la "virgule" de Sablé-sur-Sarthe, Rennes sera à moins d'1h30 d'Angers, Laval à moins d'1h30 de Nantes, au lieu de 2h15 actuellement. Pour les Manceaux, aller à Rennes leur prendre 30 minutes de moins.

182

C'est le nombre de kilomètres de nouvelles lignes entre Connerré, en Sarthe, et Rennes. Les nouveaux rails se partagent ainsi : 48,5 km en Ille-et-Vilaine, 59 km en Mayenne et 74,5 km en Sarthe. En plus de ces 182 km, il faut ajouter 32 km de raccordements aux lignes existantes.

Le tracé de la LGV entre Le Mans et Rennes - SNCF Réseau

3,4

En milliards d'euros, c'est ce qu'aura coûté le chantier de la LGV Bretagne - Pays de la Loire. Son financement a fait l'objet d'une convention entre l'Etat, les collectivités et Réseau Ferré de France (RFF), devenu depuis SNCF Réseau. L'Union européenne a versé des subventions pour 11 millions d'euros, et pour le reste, l'Etat, les collectivités (Région Bretagne, Pays de la Loire, département du Finistère, Morbihan, Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole) et SNCF Réseau se partagent la facture à parts quasi égales.

45

C'est le nombre de sites archéologiques fouillés avant la construction des 214 km du tracé. L'Institut national de recherche archéologiques préventives (Inrap) a mené 39 opérations de fouille. Parmi les trouvailles, les archéologues ont découvert à Fontenay-sur-Vègre, en Sarthe, "un site néandertalien, daté autour de 65.000 ans avant notre ère", explique Mélanie Scellier, de l'Inrap. "Les vestiges et le mobilier archéologique exhumés permettent une meilleure compréhension du mode de vie des populations de chasseurs-cueilleurs" et ce site est "assez unique en Pays de la Loire". Au total, près de 18.000 outils en silex ont été découverts, ce qui fait dire aux archéologues que ce site était probablement utilisé comme une halte de chasse, un atelier de taille de silex ou un campement permanent.

ALLER PLUS LOIN ►► Atlas archéologique interactif du tracé de la LGV Bretagne - Pays de la Loire