Cinq-Mars-la-Pile, France

Attention : Dans le cadre de ces travaux, l'A85 sera fermée entre Bourgueil et Langeais du mardi 23 janvier à 7h, au vendredi 26 janvier à 20h.

La société VINCI Autoroutes, propriétaire de l'axe routier, a présenté ce samedi aux riverains le projet de doublement des viaducs de l'A85, dans la salle principale de l’hôtel de ville de Cinq-Mars-la-Pile. Ces travaux, qui vont durer deux années, ont pour but de faire passer trois viaducs en Indre-et-Loire (six en tout) en 2x2 voies. Aujourd'hui, ces viaducs n'ont qu'une seule voie et sont limités à 90km/h.

De travaux totalement terminés à la mi-2020

Les trois viaducs concernés en Touraine : le viaduc de la Pérrée, à Coteaux-sur-Loire, long de 546 mètres, celui de la Roumer près de La Guerche, long de 249 mètres. Enfin, celui de Langeais Est, le plus grand, long de 653 mètres, surplombant la commune de Cinq-Mars-la-Pile.

À leurs constructions, ces viaducs en 2x1 voie correspondaient aux besoins. Il n'y avait à l'ouverture de l'autoroute en 2007 que 5000 véhicules par jour circulant sur cette portion de l'A85. Il y en a aujourd'hui 13 000 en moyenne. L'objectif pour le groupe est donc de fluidifier le trafic. La limitation de vitesse sur ces viaducs passera par ailleurs de 90km/h à 130km/h. Au total, c'est 300 personnes qui travailleront ces deux années sur les chantiers.

De la protestation de la part de certains riverains

Mais ce chantier ne fait pas plaisir à tout le monde. Certains riverains, venus à la réunion d'information de Cinq-Mars-la-Pile, s'inquiètent des nouvelles nuisances sonores provoquées par un élargissement de l'autoroute, située pour certains très près de leurs fenêtres. C'est le cas de Matthieu :

Sylvie Marty, représentante de VINCI Autoroutes, dit avoir bien entendu les inquiétudes :

VINCI promet une réunion d'information sur le bruit provoqué par l'A85 d'ici deux mois. D'ici là, deux autres réunions de présentation du chantier sont prévues : la première le 3 février prochain à Langeais, la seconde le 17 février à Côteaux-sur-Loire.