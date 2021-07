Cinq nouveaux abris vélos sécurisés à Bayonne

Cinq nouveaux parcs à vélo sécurisés sont en construction dans plusieurs quartiers de Bayonne. À terme, la ville compte réduire la place de la voiture dans le centre et améliorer les rapports entre cyclistes, piétons et automobilistes.

Depuis février 2020, un parc à vélo sécurisé est installé sur la place Charles de Gaulle, à Bayonne. Ses 38 places sont régulièrement occupées, c'est pourquoi la mairie a décidé de construire cinq nouveaux abris. Trois d'entre eux auront également une capacité de 38 places (Petit Bayonne, quartier Saint-Esprit, zone du forum), les deux autres pourront accueillir 12 vélos chacun (place Montaut au Grand Bayonne, Hauts de Bayonne).

"Ces abris vélos sécurisés ont l'objectifs de permettre aux personnes qui le souhaitent tous les jours, de venir au travail en vélo, de repartir le soir et pouvoir laisser des vélos dans des endroits sécurisés, plus que sur un arceau au niveau de la ville", explique Loïc Corrégé, adjoint au maire de Bayonne en charge des déplacements, de la ville cyclable et du stationnement.

Un abonnement à 15 euros l'année

Pour pouvoir garer son vélo dans l'un de ces abris, il faut souscrire à un abonnement : 5 euros le trimestre ou 15 euros l'année. Pour ce prix, une pompe à vélo et des prises pour recharger les vélos électriques sont mises à disposition dans chaque abris.

À travers ce dispositif, la mairie de Bayonne compte bien réduire la place de la voiture en centre-ville : "Nous devons passer de 75% des déplacements qui se font en auto, à 45%, ajoute Loïc Corrégé. C'est un enjeux écologique mais c'est aussi un enjeu de santé publique." Un objectif qui passe aussi par le développement de pistes cyclables. L'une d'elles devrait voir le jour sur les avenues Duvergnier de Hauranne et du Prissé.

Je ne me sens pas forcément en sécurité quand je fais du vélo ici — Christophe, un cycliste bayonnais

Une bonne idée pour Christophe, un cycliste bayonnais : "Je ne me sens pas forcément en sécurité quand je fais du vélo ici. J'ai des enfants et j'ai un peu peur pour eux aussi parce qu'ils se déplacent à vélo. Je trouve que régulièrement, les aménagements sont seulement de la peinture sur les routes pour délimiter une piste cyclable, c'est indécent."

La sécurité des pistes est aussi un point qui préoccupe Dominique Harriague, le co-président l'association de défense des cyclistes et piétons "Allons à vélo, allons à pieds". Pour lui, cette nouvelle piste n'est pas adaptée aux piétons : "Dans la mesure où la piste cyclable se trouve entre la chaussée principale et le trottoir, les vélos sont contraints entre ces deux choses. Et si vous avez un piéton qui descend qui fait un écart sur la piste cyclable, et qu'à ce moment là le vélo fait un écart, ça va pas être bon, et c'est essentiellement le piéton qui va subir."