Cinq points de passage vers l'Espagne fermés "jusqu'à nouvel ordre" dans les Pyrénées-Orientales

Ces fermetures se font pour "prévenir la menace terroriste et lutter contre l'immigration clandestine" selon le communiqué de la Préfecture. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé un renforcement des contrôles aux frontières, lors d'un déplacement dans le département.

La mesure entre en vigueur lundi 11 janvier à 11h. Les cinq points de passages concernés sont les suivants :

Le col de Banyuls ;

Le col de Coustouges (D3) ;

Col de Manrell- Las Illas (D13) ;

Chemin d'Aja (entre Palau de Cerdagne et Puigcerdà) ;

Route de la Vignole Enveitg (D34).

L'interdiction s'applique à la fois aux véhicules et aux piétons. La fermeture est décrite comme "temporaire" par la Préfecture, sans toutefois d'échéances.

Des exceptions sont prévues : cette interdiction ne concerne pas "les forces de sécurité intérieure et les services d’urgence, les effectifs et véhicules du service départemental d’incendie et de secours, les professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les personnels et véhicules des gestionnaires des voiries concernées, et les véhicules d’intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables."