Cinq tonnes de surcharge pour un vacancier stoppé sur l'A7 à Portes-lès-Valence

Drôme, France

Un vacancier qui rentrait du Maroc et se rendait à Vienne en Isère a voulu transporter bien trop de choses dans son camion et sa remorque. Les gendarmes s'en sont inquiétés en le voyant circuler ce mercredi matin sur l'autoroute A7 à la hauteur de Portes-lès-Valence. L'homme est intercepté et conduit au siège de l'EDSR à Valence-Nord. Bilan de la pesée : cinq tonnes de trop à savoir trois tonnes de surcharge pour le camion et deux tonnes pour la remorque. Au lieu des dix tonnes de charge autorisée, l'ensemble totalisait près de quinze tonnes.

Plus de 1.300 euros d'amende

Le propriétaire devra s'acquitter d'une amende de 135 euros par tranche de 500 kilos de trop, soit plus de 1.300 euros. Et il devra décharger une partie de la cargaison pour pouvoir repartir. Ce mercredi après-midi, il était en attente d'un autre camion pour se délester d'une partie de son chargement.

Ce n'est pas la première fois que les gendarmes de la Drôme stoppent un véhicule "chameau". Mais c'est le premier qui présente un tonnage aussi important car il s'agit plus souvent de voitures trop chargées.