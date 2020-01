Cinq tués sur les routes de Corrèze en 2019 : un plus bas historique

Brive-la-Gaillarde, France

Il n'y a eu "que" 5 morts sur les routes de Corrèze en 2019 : c'est le plus bas niveau historique jamais constaté dans le département. Il fait suite au pic de 21 tués en 2018 contre 13 en 2017 et 12 en 2016. Mais, derrière ce chiffre de 5 morts, il y a un mais. Parce que le nombre de blessés hospitalisés est lui en hausse de près de 20%. Voilà ce qu'il faut retenir de l'accidentalité dans le département pour 2019.

1. La mortalité routière au plus bas

Avec "seulement" cinq tués sur les routes de Corrèze en 2019, la mortalité routière passe pour la première fois sous la barre des dix morts depuis le début des comptages effectués. Elle baisse de 76% après le pic atteint en 2018. Il n'y a eu aucun décès sur les autoroutes A20 et A89 qui traversent la Corrèze. Quatre accidents mortels sont à déplorer en zone gendarmerie, qui représente l'extrême majorité du territoire corrézien : à Saint-Antoine-les-Plantades commune d'Ussac, à Altillac, à Allassac et à Lanteuil. Une collision finalement mortelle s'est produite en zone police à Brive le 15 novembre. Il s'agit d'un motard qui est allé percuter un camion après un défaut de maîtrise de son deux roues. L'homme est décédé le lendemain à l'hôpital.

2. Le nombre de blessés hospitalisés en hausse

Mais attention à ne pas faire de raccourci avec ce bon chiffre de mortalité routière, car d'autres indicateurs invitent véritablement à la mesure et à se garder de tout optimisme béat. Avec deux collisions de moins, le nombre d'accidents corporels (187 contre 189 en 2018) reste quasiment le même que l'année passé. A contrario, le total de blessés hospitalisés progresse. Avec 92 blessés graves admis à l'hôpital en 2019, contre 78 en 2018, cet indicateur est en hausse de 18%. Et la frontière est parfois ténue entre un automobiliste blessé qui sera handicapé à vie, et un mort sur la route.

3. Des comportements inquiétants

Ces données compilées par les services de l'Etat ne disent pas tout. " Nos forces de sécurité constatent une dégradation des comportements sur la route " indique Venceslas Bubenicek, directeur de cabinet du préfet de la Corrèze et référent sécurité routière dans le département. Il pointe une " hausse des conduites sous l'emprise de stupéfiants, de l'usage du téléphone au volant et un non respect de la vitesse maximale autorisée ".

4. L'abaissement de la vitesse à 80 km/h a-t-il joué ?

A ce propos, il n'est pas vraiment possible de dire si l'abaissement de la vitesse à 80 km/h a joué un rôle central, ou non, sur l'accidentalité en Corrèze en 2019. Il faut dire que les accidents sont souvent du fait de plusieurs causes. On le rappelle, le président du conseil départemental de Corrèze veut faire repasser la vitesse maximale autorisée à 90 km/h, peut-être d'ici le 1er février.

" Un bilan en trompe-l'oeil "

" Nous pouvons dire que ce bilan est positif par la baisse sensible du nombre de morts, on ne peut que s'en féliciter " reprend Venceslas Bubenicek, " pour autant, c'est un bilan en trompe-l'oeil. Nous comptons _toujours un nombre important d'accidents, et une hausse sensible des blessés hospitalisés_, ceux qui sont plutôt gravement touchés. Les comportements nécessitent de maintenir notre politique de prévention, et quand il le faut de répression ".