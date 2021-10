Circulation à Bordeaux : les aménagements sur les boulevards, "un vrai handicap"

Il est de plus en plus compliqué de circuler à Bordeaux et dans sa Métropole. Encore plus avec les conséquences de la crise sanitaire : 5% d'automobilistes en plus. Et le principal point noir, c'est la jonction rocade-boulevards pour Christophe Duprat, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc.