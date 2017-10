Circulation à Dijon , la lino fermée cette nuit pour travaux

Prenez vos précautions, la lino à Dijon sera fermée ce mercredi 25 octobre de 21h à 6h du matin pour travaux.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est (DIR-CE) va procéder entre les 25 et 26 octobre 2017, de nuit entre 21 h et 6 h, à des travaux de maintenance de la LINO de Dijon dans les deux sens de circulation entre les giratoires de Plombières et d’Ahuy.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la RN274-LINO, dans les deux sens de circulation entre les giratoires de Plombières et d’Ahuy, et la mise en place de déviations par les Boulevards intérieurs.