La circulation va changer dans le centre-ville de Mulhouse : confirmation de la maire, Michèle Lutz ce mercredi 21 septembre 2022. Elle fait le point sur son projet de refonte des déplacements. Le secteur piéton va s'agrandir, les rues de l'Arsenal, Tanneurs et Bons-Enfants sont concernées.

Circulation à Mulhouse : plus de rues piétonnes dans le centre-ville

La fresque murale de l'artiste Vinie Graffiti située au croisement de la rue de l'Arsenal et de la Grand'Rue à Mulhouse.

La réflexion est lancée depuis plusieurs mois à Mulhouse : comment développer les mobilités douces notamment dans le centre-ville ? Ce mardi 21 septembre, la maire, Michèle Lutz souligne lors de sa conférence de presse de rentrée que "la circulation à l'intérieur du centre-ville ne se fera plus de la même manière." Elle précise ensuite son projet, expliquant que le secteur piétonnier va s'agrandir. Les rues de l'Arsenal, Tanneurs et Bons-Enfants sont concernées. "La réflexion se porte aussi sur les rues Bonbonnière, Raisin, Grand'rue et Loi", ajoute la maire.

Concrètement, Michel Lutz ajoute que des badges seront nécessaires pour accéder en voiture dans ces parties du centre-ville, "pour ceux qui y vivent et qui y travaillent." Une concertation a été lancée.

Donner sa juste place à la voiture

Les vélos auront aussi plus de place à Mulhouse. Un réseau de dix kilomètres de pistes cyclables sécurisées et continues doit être créé d'ici 2026. "Notre volonté en matière de pistes cyclables : connecter tous les quartiers au centre-ville," précise Michèle Lutz. "Il faut faire cohabiter tous les modes de déplacements. Il faut donner sa juste place à la voiture."

Globalement, dès 2026, six kilomètres de rues seront revues. L'objectif, c'est de les rendre plus agréables pour le shopping. "La circulation automobile de transit sera déviée en dehors du centre-ville", peut-on lire par ailleurs dans le communiqué de presse.