Circulation à nouveau dense ce samedi sur les routes et autoroutes d'Indre-et-Loire

Beaucoup de monde sur les routes ce samedi 25 juillet en Indre-et-Loire ! Une nouvelle journée de départs en vacances caractérisée par de nouveaux ralentissements sur les autoroutes du département notamment.

Selon Vinci Autoroute, le plus gros bouchons à eu lieu sur l'A10 à hauteur de Sainte-Maure-de-Touraine. Jusqu'à 9 kilomètres de bouchons suite à un accrochage entre deux voitures entre 14 heures et 15 heures dans le sens des retours en direction de Paris. L'incident a été rapidement résolu.

Circulation ralentie également au niveau de la traversée de Tours avec encore 7 kilomètres de bouchons entre Saint-épain et Sorigny dans l'après-midi, là encore direction le nord du pays. Une situation plus calme que les samedis précédents. Il y a eu jusqu'à 25 kilomètres de bouchons à Tours samedi 18 juillet.

Il devrait encore y avoir un peu de monde sur les routes ce dimanche 26 juillet. Mais Vinci autoroute se prépare surtout à samedi prochain, 01 août. Une journée qui s'annonce d'ores et déjà très compliquée à cause du chassé croisé sur les routes entre juillettistes et aoûtiens.