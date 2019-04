Circulation à Paris et en Ile-de-France : attention au Grand Prix de voitures électriques tout le week-end aux Invalides

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France ce week-end du 27 et 28 avril 2019 à Paris et en Ile-de-France. Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous donne les principales difficultés à éviter samedi et dimanche dans notre région.

Il est souvent difficile de se déplacer à Paris et en Ile-de-France durant les week-end. Pour vous aider, le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter samedi 27 et dimanche 28 avril 2019.

Les manifestations

A Paris aux Invalides (7e arrondissement) tout le secteur est interdit à la circulation, depuis vendredi matin jusqu'à à dimanche soir, à cause du 4e Paris E-Prix, une course de voitures électriques. Certaines stations de métro seront fermées. Métro 8 : La Tour-Maubourg Métros 8 et 13 : Invalides Métro 13 : Varenne Les correspondances ne sont pas assurées.

Les Gilets jaunes restent mobilisés. Ils annoncent une nouvelle manifestation samedi à Paris.

Dès 8h00, sur ordre de la Préfecture de Police, les stations et les gares suivantes seront fermées, en raison de cette manifestation : Métros 1,2,6 : Tuileries, Argentine, George V Métros 1, 2, 6 et RER A : Charles de Gaulle-Etoile Métros 1, 8 et 12 : Concorde Métros 1 et 9 : Franklin D. Roosevelt Métros 1 et 13 : Champs-Elysées Clemenceau Métros 9 et 13 : Miromesnil Métro 12 : Assemblée Nationale.

Les manifestations sont interdites dans un vaste secteur des Champs-Elysées à Notre-Dame en passant par l'Assemblée Nationale.

La finale de la Coupe de France de football a lieu samedi au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le match commence à 21h00 mais les abords du stade risquent d'être encombrés bien avant. Si vous le pouvez ne prenez pas votre voiture pour venir au match.

Des mesures de sécurité vont être prises

- la sortie N°2 de l’autoroute A1 sens Paris-province sera fermée de 22h15 à 01h45

- la sortie N°9 de l’autoroute A86 sens Extérieure en direction de Nanterre sera fermée de 22h30 à 01h45.

- la voie de droite de l’autoroute A86 sens Extérieure en direction de Nanterre, en retrait de l’accès N°9, depuis l’avenue du Stade De France sera neutralisée de 22h30 à 01h45.

- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle d’accès N°9 de 15h00 à 01h45.

Sur les routes

Ce samedi est classé orange en Île-de-France dans le sens des départs. On pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 08h00.

Dans le sens des retours ce dimanche est classé orange. Des difficultés seront enregistrées, entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée, notamment sur les autoroutes A10 et A6. Il est conseillé de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 12h00.

Dans les transports en commun

Dimanche la ligne 14 du métro est entièrement fermée jusqu'à 10h00 en raison de travaux préparatoires au prolongement à Mairie de Saint-Ouen. Des navettes bus sont à votre disposition entre Gare de Lyon et Olympiades.

RER B : La gare de La Croix de Berny n’est pas desservie e trafic est interrompu à partir de samedi et jusqu’à mardi.

RER C : Dimanche, dès 22 heures, aucun train ne circulera entre Brétigny et Dourdan. A 23 heures, même chose entre Gare-d’Austerlitz et Dourdan. Un service de bus est proposé (35 minutes à 1 h 30 de plus). Aucun train non plus dimanche dès 23 h 30 entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin-d’Etampes, dans les deux sens (prévoir 1 h 40 de plus).

Ligne H : Aucun train ne circule à partir 19 h 45 entre Creil et Persan Beaumont, dans les deux sens, jusqu’au 12 juillet. Un service de bus est mis en place.

Ligne E : Samedi et dimanche, jusqu’à 15h45, aucune train ne roule entre Villiers-sur-Marne et Tournan, dans les deux sens. Un service de bus est mis en place (50 minutes de trajet en plus).

Ligne J : Il n’y a pas de train samedi et dimanche entre Les Mureaux et Mantes la Jolie, dans les deux sens. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Ligne L : Samedi et le dimanche, prévoir 1 train sur 2 entre Paris Saint-Lazare et Nanterre Université.

Ligne N : Le trafic est interrompu samedi et dimanche entre Mantes-la-Jolie et Plaisir Grignon. Un service de bus de remplacement est mis en place. Compter jusqu’à 35 minutes de trajet en plus.

Ligne P : Les trains ne roulent pas entre Paris-Est et Provins, samedi et dimanche jusqu’à 15 heures. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Nogent-le-Perreux et Provins. Le trajet est allongé de 70 à 100 minutes. Le trafic est également interrompu entre Paris-Est et Coulommiers, jusqu’à dimanche, 16 heures. Un bus est mis en place entre Nogent-le-Perreux et Coulommiers.