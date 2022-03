Circulation alternée jusque fin mai sur la RN 221 en Dordogne

Attention si vous empruntez la nationale 21 entre Périgueux et Saint Laurent-sur-Manoire. Les travaux d'aménagement de la route nationale 221 à Boulazac continuent, et les restrictions de circulation reprennent. A partir du 28 mars et jusque fin mai, la circulation sera alternée entre le giratoire de la RD5e2 et le giratoire de Grand-Font, indique la DIR Centre-Ouest.

Pendant cette période, la gestion du trafic, dense sur cette route très fréquentée, sera assurée par des feux tricolores de chantier. L'alternat ne dépassera pas 700 mètres.