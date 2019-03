Circulation au nord du Mans : le chantier de la trémie de l'Océane sera lancé en fin d'année

Un passage sera bien construit sous le rond-point de l'Océane, en zone nord du Mans, pour fluidifier la circulation dans un secteur où les ralentissements sont nombreux, surtout aux heures de pointe et le samedi. Cet aménagement figure dans le budget 2019 du département de la Sarthe.

Le Mans, France

Il y a encore quelques semaines, l'élu en charge des routes au Conseil départemental de la Sarthe se montrait prudent sur la réalisation de cet aménagement très attendu par les usagers de la zone nord du Mans. Cette fois c'est officiel : le chantier devrait être lancé en fin d'année (au plus tard début 2020) pour la trémie qui permettra aux voitures et aux utilitaires de passer sous le rond-point de l'Océane, près d'Auchan. Il en sera question lors de la session budgétaire du Département qui se tient ces 14 et 15 mars.

Environ 12 mois de travaux

"Les études sont complètement achevées", indique Dominique Le Mèner, le président du Conseil départemental. "On connait l'estimation du coût - de l'ordre de 4 millions d'euros. Nous avons fait d'ailleurs appel à des participations privées qui viendront en déduction, et nous bénéficions de 50% d'aide de la Région Pays de la Loire". En revanche, Le Mans Métropole ne participera pas au financement : "Nous avons posé la question au nouveau maire [Stéphane Le Foll, NDLR]. J'espère que sur d'autres chantiers la métropole participera. C'est vrai qu'il y a eu plutôt une volonté au Mans de privilégier les transports en site propre avec le tramway et le bus à haut niveau de service, ce sont de gros investissements, près de 500 millions d'euros".

Les travaux devraient durer "environ 12 mois" selon Dominique Le Mèner, "mais on doit faire attention à ne pas pénaliser l'activité des commerces de la zone nord du Mans qui ont connu des difficultés ces derniers temps".