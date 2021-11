Circulation autour de Caen : fermeture du pont de Bénouville pendant deux semaines

Des travaux débutent ce lundi sur le pont de Bénouville. Ce qui risque de compliquer un peu plus la circulation au nord de l’agglomération caennaise, même si une partie des restrictions est levée sur le viaduc de Calix

Bénouville fermé et Calix toujours en circulation restreinte. Les usagers de la route vont devoir s’armer de patience à partir de ce lundi 29 novembre et jusqu’au vendredi 10 décembre. Les deux ouvrages du nord de l’agglomération caennaise seront en travaux. Une réparation, déjà considérablement retardée, débute sur le vénérable Pegasus bridge.

Un incident l’été dernier

La réparation du pont de Bénouville est nécessaire après un incident survenu au mois d'août quand un camion a accidentellement arraché des câbles électriques. “Une réparation provisoire a été réalisée compte tenu de la difficulté sur le viaduc de Calix” précise Nicolas Delahaye, directeur des accès et de la maintenance à Port de Normandie. “La situation a nécessité une présence importante des agents et une pression quotidienne lors des différentes manœuvres. Ce qui commence à impacter d'autres éléments de l'ouvrage tels que les moteurs. Donc, on a besoin d'intervenir rapidement pour pouvoir réparer à la fois les câbles, la chaîne porte-câbles, mais également des éléments sur le moteur qui commencent à fatiguer.”

Ce sera donc l’objet de ces travaux qui vont se traduire par une fermeture totale de l’ouvrage, qui a servi de solution de repli ces derniers mois pour les camions interdits sur le Viaduc de Calix. “Très clairement, on a effectivement eu un report et c’était imaginé comme ça avec les services de l'État de finaliser leurs travaux. Il est maintenant urgent que l'on puisse faire ces réparations définitives pour assurer le fonctionnement du pont de Bénouville.” explique Nicolas Delahaye.

Allègement des restrictions sur le viaduc de Calix

À partir d'aujourd'hui les camions vont pouvoir reprendre de la hauteur en empruntant le viaduc de Calix. Mais en partageant la chaussée sur une seule voie dans le sens intérieur (direction Paris) jusqu’au 10 décembre selon le dernier planning fourni par la Préfecture du Calvados. Dans l’autre sens, les deux voies de circulation doivent rouvrir en ce début de semaine. Encore une peu de patience avant un retour à la normale attendue dans deux semaines, avec la réouverture totale de ce viaduc et la fin du chantier sur le pont de Bénouville.