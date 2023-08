Circulation : Bison Futé hisse son drapeau orange vendredi et samedi dans le sens des retours

Alors que la rentrée scolaire approche , les journées de vendredi et samedi sont classées orange partout en France dans le sens des retours par Bison Futé. La circulation "sera difficile" indique l'organisme ce mercredi. En revanche, dans le sens des départs, ces deux journées sont classées vertes.

Dimanche, le retour à la normale est annoncé sur les routes. La journée est classée verte au niveau national dans le sens des départs et également dans le sens des retours.

Les conseils de Bison Futé pour vendredi

La journée est classée verte au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Il est donc conseillé de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant 14h et d'éviter l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 17h. Plus précisément, pour la journée du vendredi 1er septembre, le trafic sera "dense dans le sens des retours". "En Île-de-France, explique Bison Futé, la circulation sera difficile entre le début de l’après-midi et le début de soirée, notamment sur l’autoroute A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris".

Selon Bison Futé, il y aura sur la route à la fois les derniers vacanciers de retours et les trajets travail-domicile de ceux déjà rentrés et qui "pourraient accentuer ces difficultés". Bison Futé met en garde ceux qui doivent se rendre ou traverser la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon. A cet endroit, "la circulation devrait être très difficile dans l’après-midi".

En revanche, "aucune difficulté majeure n’est à prévoir au niveau national" ce vendredi, dans le sens des départs.

Les conseils de Bison Futé pour samedi

La journée est classée verte au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Il est donc conseillé de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant 14h et d'éviter l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 18h.

Plus précisément, en Île-de-France, la circulation sera "compliquée entre la fin de matinée et le soir, notamment sur l’autoroute A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris". Comme la veille, la circulation "devrait être là aussi très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre midi et la fin de journée".